Лавров назвал условие для диалога с Европой по украинскому урегулированию
Глава МИД России Сергей Лавров в статье для газеты «Ведомости» написал, что российская сторона готова принять представителей Европы в Москве для консультаций по украинскому урегулированию. Россия не отказывается от диалога, но он должен быть профессиональным и нацеленным на устойчивое урегулирование, отметил министр.
Сергей Лавров пояснил, что европейские представители перед визитом в Москву должны определиться с позицией и объяснить, какие цели преследует. Он отметил, что европейцы «настойчиво просятся за стол переговоров», пытаясь «заскочить в последний вагон уходящего поезда», и задался вопросом, извлекли ли они уроки из своей политики последних десятилетий.
Если Европа намерена продолжать курс на поддержку Украины и подрыв переговорного процесса, начатого по инициативе администрации Трампа, то такая «мегафонная дипломатия» лишь повышает ставки в конфликте. Российская сторона ждет от диалога устранения первопричин кризиса, добавил он.