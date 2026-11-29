Сергей Лавров пояснил, что европейские представители перед визитом в Москву должны определиться с позицией и объяснить, какие цели преследует. Он отметил, что европейцы «настойчиво просятся за стол переговоров», пытаясь «заскочить в последний вагон уходящего поезда», и задался вопросом, извлекли ли они уроки из своей политики последних десятилетий.