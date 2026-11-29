Израиль согласился допустить международных миротворцев в Газу
Израиль согласился принять первый контингент Международных сил стабилизации (ISF) в секторе Газа, сообщил израильский МИД. Контингенту поручат разоружение «Хамаса». Решение принято для достижения прогресса по мирному плану президента США Дональда Трампа.
«Цель Израиля ясна: разоружение "Хамаса". Никакое восстановление Газы не начнется, пока "Хамас" не будет разоружен, а весь сектор не демилитаризован», — сообщили в МИД Израиля (цитата по Bloomberg).
Развертывание ISF — одна из двух мер, которые Совет мира, созданный Дональдом Трампом, считает необходимыми для выполнения июльского обещания "Хамас" отказаться от тяжелого вооружения. Вторая — создание новой полиции, одобренной израильской стороной. МИД Израиля не уточнил численность и происхождение персонала ISF.