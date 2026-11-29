Развертывание ISF — одна из двух мер, которые Совет мира, созданный Дональдом Трампом, считает необходимыми для выполнения июльского обещания "Хамас" отказаться от тяжелого вооружения. Вторая — создание новой полиции, одобренной израильской стороной. МИД Израиля не уточнил численность и происхождение персонала ISF.