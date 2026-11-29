Выборы прошли на 67 участках в 35 округах. Александр Стояногло баллотировался как независимый кандидат. В первом туре 15 ноября он получил 38,44% голосов. Во втором туре в списки были включены 129,2 тыс. избирателей. Явка составила 33,65% — порог в 20% был преодолен.