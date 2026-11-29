Александр Стояногло победил на выборах главы Гагаузии
Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло победил во втором туре выборов башкана Гагаузской автономии. По данным ЦИК Молдавии после обработки 100% бюллетеней, он набрал 58,71% голосов. Его соперник — кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз — получил 41,29%. Разрыв между кандидатами составил 17,42 процентного пункта.
Федор Гагауз признал поражение и поздравил Александра Стояногло с победой. «На вас возлагается большая ответственность за судьбу Гагаузии. Желаю вам оправдать доверие людей», — написал Федор Гагауз в своем Telegram-канале.
Выборы прошли на 67 участках в 35 округах. Александр Стояногло баллотировался как независимый кандидат. В первом туре 15 ноября он получил 38,44% голосов. Во втором туре в списки были включены 129,2 тыс. избирателей. Явка составила 33,65% — порог в 20% был преодолен.