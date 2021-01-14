Михаил Мень проболел все следствие

СКР завершил следственные действия по делу аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Он обвиняется в особо крупной растрате в бытность главой региона: по версии следствия, при участии господина Меня были похищены из бюджета 700 млн руб., выделенных в качестве кредита Минфином РФ для поддержки предпринимательства в области. Сам чиновник считает предъявленное ему обвинение недоразумением.

О том, что следственные действия по делу Михаила Меня завершены, журналистам сообщил адвокат чиновника Мурад Мусаев. При этом он добавил, что практически в момент задержания господин Мень подхватил коронавирус и долго лечился. «Все предварительное следствие по существу дела для самого Меня прошло за считаные дни. Так что стало невозможно дать показания по существу дела. Хотя мы ходатайствовали об этом, как и о ряде очных ставок»,— цитирует ТАСС слова господина Мусаева. Господин Мень и его защита приступили к ознакомлению с материалами расследования.

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Как рассказывал ранее “Ъ”, Михаил Мень был задержан 18 ноября прошлого года. СКР предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Уголовное дело, фигурантом которого стал господин Мень, было возбуждено в мае 2019 года. Изначально по нему проходили экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, работавший при Михаиле Мене первым зампредом правительства, и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Позже в качестве обвиняемой была привлечена и гендиректор входящей в группу ПРОДО компании «ПРОДО Менеджмент» Екатерина Семенова (скрылась за границей).

Следствие считает, что преступление было совершено в начале 2011 года, когда «неустановленные» бенефициары ГК ПРОДО, зная о предстоящем выделении регионам бюджетных кредитных средств, разработали план их хищения с участием Михаила Меня, совмещавшего на тот момент должности губернатора и председателя регионального правительства.

В соответствии с ним Михаил Мень составил заявку в Минфин о предоставлении области кредита в 1 млрд руб. по ставке 2,2%, после чего инициировал поправки к областному законодательству, согласно которым 700 млн руб. из этой суммы могли быть переведены Фонду поддержки малого предпринимательства, которым руководил Павел Коньков.

В свою очередь, Дмитрий Гришин и Екатерина Семенова оформили заявку на получение этих денег входящим в ГК «Ивановским бройлером», хотя последний и не являлся малым предприятием. Полученные вскоре средства ГК вернула уже после возбуждения уголовного дела. Отметим, что срок давности по этому преступлению истечет уже в скором времени.

В качестве меры пресечения Михаилу Меню на время следствия было избрано ограничение определенных действий — согласие на это дал Совет федерации, санкционируя уголовное преследование аудитору по запросу генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Александр Александров