Образование — со 158,8 млрд до 154,6 млрд руб. Траты урежут на дошкольное образование (с 43,3 млрд до 40,4 млрд руб.) и общее образование (с 87,7 млрд до 84 млрд руб.). Ранее запланированный объем средств получит среднее профессиональное образование (16 млрд руб.) и дополнительное образование (3,2 млрд руб.);

Здравоохранение — с 55,7 млрд до 53,8 млрд руб. Расходы на стационарную медицинскую помощь будут снижены с 22,9 млрд до 20,4 млрд руб., а на амбулаторную помощь возрастут с 23,8 млрд до 24,1 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 2,3 млрд до 2,4 млрд руб.;

Общегосударственные вопросы — с 52,1 млрд до 24,3 млрд руб. Несмотря на значимое уменьшение показателя, траты на выплаты губернатору Денису Паслеру сохранятся в объеме 12,6 млн руб., депутатам Заксобрания — в 283,6 млн руб., сотрудникам регионального парламента — в 699 млн руб. Расходы на спикера увеличатся с 14,4 млн до 16,6 млн руб.;

ЖКХ — с 15,5 млрд до 15,1 млрд руб. Объем средств на коммунальное хозяйство будет снижен с 9,3 млрд до 7,9 млрд руб., на жилищное хозяйство — с 3,2 млрд до 3,1 млрд руб., а на благоустройство сохранится в размере 2,2 млрд руб.;

Культуру и кинематограф — с 6 млрд до 5,9 млрд руб.;

Обслуживание государственного долга — с 4,3 млрд до 1,8 млрд руб. По данным Министерства финансов РФ, с августа задолженность Свердловской области составляла 72,3 млрд руб., однако в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин снизил ее до 64 млрд руб. в связи со списанием долгов на 8,3 млрд руб. по бюджетным кредитам;