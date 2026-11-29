В Свердловской области урежут траты на образование, медицину и ЖКХ в 2026 году
Образование — со 158,8 млрд до 154,6 млрд руб. Траты урежут на дошкольное образование (с 43,3 млрд до 40,4 млрд руб.) и общее образование (с 87,7 млрд до 84 млрд руб.). Ранее запланированный объем средств получит среднее профессиональное образование (16 млрд руб.) и дополнительное образование (3,2 млрд руб.);
Здравоохранение — с 55,7 млрд до 53,8 млрд руб. Расходы на стационарную медицинскую помощь будут снижены с 22,9 млрд до 20,4 млрд руб., а на амбулаторную помощь возрастут с 23,8 млрд до 24,1 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 2,3 млрд до 2,4 млрд руб.;
Общегосударственные вопросы — с 52,1 млрд до 24,3 млрд руб. Несмотря на значимое уменьшение показателя, траты на выплаты губернатору Денису Паслеру сохранятся в объеме 12,6 млн руб., депутатам Заксобрания — в 283,6 млн руб., сотрудникам регионального парламента — в 699 млн руб. Расходы на спикера увеличатся с 14,4 млн до 16,6 млн руб.;
ЖКХ — с 15,5 млрд до 15,1 млрд руб. Объем средств на коммунальное хозяйство будет снижен с 9,3 млрд до 7,9 млрд руб., на жилищное хозяйство — с 3,2 млрд до 3,1 млрд руб., а на благоустройство сохранится в размере 2,2 млрд руб.;
Культуру и кинематограф — с 6 млрд до 5,9 млрд руб.;
Обслуживание государственного долга — с 4,3 млрд до 1,8 млрд руб. По данным Министерства финансов РФ, с августа задолженность Свердловской области составляла 72,3 млрд руб., однако в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин снизил ее до 64 млрд руб. в связи со списанием долгов на 8,3 млрд руб. по бюджетным кредитам;
Охрану окружающей среды — с 2,2 млрд до 1,9 млрд руб.
Социальную политику — с 129,6 млрд до 151,1 млрд руб. Траты на социальное обеспечение населения возрастут с 75,7 млрд до 102 млрд руб., социальное обслуживание населения — с 14,1 млрд до 14,4 млрд руб. Расходы на пенсионное обеспечение сохранятся в размере 1,3 млрд руб., а на охрану семьи и детства будут сокращены с 33,9 млрд до 29,3 млрд руб.;
Национальную экономику — с 63,2 млрд до 63,4 млрд руб. Объем средств на лесное хозяйство будет увеличен с 1,9 млрд до 2,1 млрд руб., на транспорт — с 4,3 млрд до 5 млрд руб. Поддержка сельского хозяйства снизится с 5,8 млрд до 5,6 млрд руб., дорожного хозяйства — с 42,3 млрд до 41,1 млрд руб.;
Физическую культуру и спорт — с 8,8 млрд до 9,3 млрд руб. Расходы на спорт высших достижений возрастут с 6 млрд до 6,4 млрд руб., а на массовый спорт сохранятся в размере 2,6 млрд руб.