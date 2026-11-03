Свердловские власти снизят расходы на образование и здравоохранение в 2027 году

Образование (со 158,8 млрд до 151,1 млрд руб.). Траты на дошкольное образование снизятся с 43,3 млрд до 42,5 млрд руб., общее образование — с 87,7 млрд до 81,1 млрд руб., дополнительное образование детей — с 3,26 млрд до 3,23 млрд руб. Расходы на среднее профессиональное образование будут увеличены с 16,0 млрд до 16,3 млрд руб.;

Социальную политику (со 129,6 млрд до 127,4 млрд руб.). Расходы на обслуживание населения снизятся с 14,1 млрд до 13,8 млрд руб., на обеспечение населения — с 75,7 млрд до 70,7 млрд руб., а на охрану семьи и детства возрастет с 33,9 млрд до 36,8 млрд руб.;

Национальную экономику (с 63,2 млрд до 56,1 млрд руб.). Траты дорожное хозяйство планируется сократить с 42,3 млрд до 35,2 млрд руб., на сельское хозяйство и рыболовство — с 5,8 млрд до 5,4 млрд руб., а на транспорт — увеличить с 4,3 млрд до 4,7 млрд руб.;

Здравоохранение (с 55,7 млрд до 50,4 млрд руб.). Расходы на амбулаторную помощь будут снижены с 23,8 млрд до 22,3 млрд руб., на стационарную медицинскую помощь — с 22,9 млрд до 15,4 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 2,3 млрд до 1,3 млрд руб.;

Физическую культуру и спорт (с 8,8 млрд до 8,3 млрд руб.). Траты на массовый спорт будут сокращены с 2,66 млрд до 2,62 млрд руб., на спорт высших достижений — с 6 млрд до 5,6 млрд руб.;

Культуру и кинематограф — с 6 млрд до 5,6 млрд руб.;