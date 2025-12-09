Свердловские депутаты приняли бюджет на 2026 год с дефицитом 31,9 млрд рублей

Заксобрание Свердловской области одобрило проект бюджета региона на 2026 год. По итогам работы согласительной комиссии прогноз по доходам и расходам увеличился на 2,6 млрд руб.: до 506,9 млрд руб. по поступлениям и до 538,9 млрд руб. по тратам. Ожидается, что размер дефицита в 2026 году составит 31,9 млрд руб. Документ в третьем, окончательном чтении поддержали 37 депутатов, воздержались — пять.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание заксобрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк добавил, что в документ за время его подготовки ко второму чтению внесли 16 поправок. «В них отражены учтенные при балансировке бюджета решения временной согласительной комиссии заксобрания и рабочих групп»,— пояснил он.

Ранее, в ноябре, парламентарии одобрили проект бюджета в первом чтении с параметрами 504,4 млрд руб. по доходам и 536,3 млрд руб. по расходам. Из них 358,7 млрд руб. планировалось направить на социальную сферу, 62,2 млрд руб. — национальную экономику, 35 млрд руб. — межбюджетные трансферты, 16 млрд руб. — ЖКХ, 64,4 млрд — на прочие расходы. Губернатор Денис Паслер в конце месяца подчеркнул, что в 2026 году «ни о каком затягиваний поясов речи не идет», несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Он добавил, что власти Среднего Урала увеличили расходы на социальную сферу, строительство дорог, расселение аварийного жилья, замену транспорта. «Если бы мы думали о затягивании поясов, внесен бы был другой бюджет»,— пояснил господин Паслер.

Бюджет на 2025 год депутаты принимали с параметрами 483,8 млрд руб. по доходам и 529,1 по расходам. Дефицит планировался в объеме 18,3 млрд руб. В ноябре Денис Паслер сообщил, что «благодаря системной работе» поступления и траты региональной казны возросли до 491 млрд и 536,3 млрд руб. соответственно (на 7,2 млрд руб.). Дополнительные средства направят на развитие наземного транспорта Екатеринбурга, реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и совместные проекты с госкорпорацией «Росатом» для совершенствования уральских «атомградов».

Василий Алексеев