Господин Паслер заявил, что также намерен не наращивать размер государственного долга региона. «Был дефицит и в 2026 году, но при этом мы никаких заимствований не производили, у нас госдолг снижался и еще снизится. В прошлом году было более 150 млрд руб., сейчас уже 70 млрд руб. с лишним, и мы продолжим его снижать, чтобы устойчивость областного бюджета была высокой»,— подчеркнул глава Среднего Урала.