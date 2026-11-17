«Дефицит бюджета — история управляемая, он нас не должен пугать»
Депутатам представили бюджет Свердловской области с дефицитом 46 млрд руб.
Законодательное собрание Свердловской области впервые с 2008 года утвердило в первом чтении проект бюджета региона на следующий год, который по размеру доходов и расходов уступает актуальному документу. Так, объем поступлений в 2027 году может быть снижен с 506,9 млрд до 480,5 млрд руб., а размер трат сокращен с 538,9 млрд до 526,5 млрд руб. В региональном правительстве заверили, что нашли средства на выполнение «всех социальных обязательств», а губернатор Денис Паслер пообещал продолжить сокращать госдолг Среднего Урала.
Ключевые приоритеты бюджетной политики Свердловской области на предстоящие годы депутатам Заксобрания представил министр финансов региона Александр Старков. Глава ведомства заверил, что власти предусмотрели средства на выполнение «всех социальных обязательств и на решение стратегических задач». При этом расходы региона на социальную сферу по сравнению с проектом бюджета на 2026 год планируют сократить с 358,7 млрд до 343 млрд руб.
«Ресурсы сосредоточены на наиболее значимых для жителей направлениях»,— подчеркнул господин Старков.
По словам министра, среднемесячные доходы работников бюджетной сферы будут увеличены до 79,6 тыс. руб., минимальный размер оплаты труда — до 28,9 тыс. руб., а расходы на здравоохранение с учетом трат территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) — со 166,8 млрд до 172,4 млрд руб. «В полном объеме предусмотрены средства на семей с детьми, развитие инфраструктуры, поддержку муниципалитетов»,— добавил глава ведомства.
Александр Старков отметил, что на Среднем Урале продолжат строить объекты для повышения качества жизни, однако из-за сокращения объема безвозмездных поступлений на 21,3 млрд руб. (до 17,3 млрд руб.) и налоговых, неналоговых доходов на 5,1 млрд руб. (до 463,3 млрд руб.) объем работ может снизиться.
Министр добавил, что на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в 11 муниципалитетах направят 1 млрд руб. (в проекте бюджета 2026 года – 2,1 млрд руб.), на дорожный фонд — 33,9 млрд руб. вместо 40 млрд руб., на общественный транспорт Екатеринбурга, включая метро — 584 млн руб. вместо 1 млрд руб., на обновление подвижного состава в муниципалитетах — 280 млн руб. вместо 300 млн руб. Межбюджетные трансферты городам и районам составят 183,9 млрд руб. вместо 200,7 млрд руб.
«Динамика совокупных бюджетных показателей к прошлому году на текущем этапе неокончательная и изменится ко второму чтению проекта»,— пообещал министр.
Главы партийных фракций в Заксобрании отметили «усилия правительства по стабилизации ситуации в тяжелых условиях». Руководитель депутатов от КПРФ Олег Гордеев поблагодарил чиновников за увеличение расходов на поддержку участников СВО и тут же потребовал от них справедливого распределения «налогового бремени». Политик указал, что основным источником средств казны является налог на доходы физических лиц (НДФЛ), поступления от которого могут возрасти со 151 млрд руб. в 2024-м до 211 млрд руб. в 2027-м году
«Это уже в 1,8 раза больше налога на прибыль. Бюджет все больше держится на человеке труда, и можно было бы порадоваться за людей, но это не означает, что реальные доходы граждан выросли — это увеличение съела инфляция и рост тарифов ЖКХ»,— пояснил господин Гордеев. В конце выступления он предложил переложить налоговое бремя «на самых богатых».
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Екатерина Есина призвала не допустить сокращения расходов на здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство и промышленность в целях «безопасности граждан», а глава депутатов от «Новых людей» Рант Краев — «брать ответственность на себя».
Губернатор Денис Паслер заверил депутатов, что в результате грамотного управления финансами власти смогут в течение года снизить нехватку средств в казне, как в случае с бюджетом на 2026 год.
«Ряд министерств конструктивно поработал с затратами, и по итогам года у нас будет снижение в два раза. Дефицит бюджета — история управляемая, он нас не должен пугать»,— обратился он к Заксобранию.
Господин Паслер заявил, что также намерен не наращивать размер государственного долга региона. «Был дефицит и в 2026 году, но при этом мы никаких заимствований не производили, у нас госдолг снижался и еще снизится. В прошлом году было более 150 млрд руб., сейчас уже 70 млрд руб. с лишним, и мы продолжим его снижать, чтобы устойчивость областного бюджета была высокой»,— подчеркнул глава Среднего Урала.
В конце выступления Денис Паслер признал, что решения федеральных властей по перераспределению налогов серьезно отразились на доходах бюджета Свердловской области. «Но мы живем в правовом государстве и должны двигаться в логике законов, которые утверждаются на федеральном уровне, подписываются президентом, при этом рачительно относиться к ресурсам и изыскать возможности для стимулирования экономики»,— призвал губернатор депутатов.
За принятие проекта бюджета в первом чтении выступили 40 депутатов, четыре политика от КПРФ от голосования воздержались. Со среды, 18 ноября, начнется работа по подготовке документа ко второму и третьему чтениям. В работе согласительной комиссии примут участие руководители областных министерств, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Окончательно принять закон о бюджете на 2027 год планируют в декабре.