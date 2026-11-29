Доходы бюджета Свердловской области снизятся на 13 млрд руб. по итогам 2026 года
Объем поступлений в казну Свердловской области по итогам 2026 года составит 493,2 млрд руб. вместо ранее запланированных 506,9 млрд руб., следует из законопроекта о корректировке главного финансового документа региона, разработанного министерством финансов Среднего Урала. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области планируют рассмотреть изменения на заседании во вторник, 8 декабря.
Согласно изменениям, ожидаемые поступления от налога на прибыль организаций снизятся со 142,1 млрд до 125,4 млрд руб., от акцизов — с 38,8 млрд до 37,5 млрд руб., от штрафов, санкций и возмещения ущерба — с 7,8 млрд до 7,3 млрд руб., от доходов от использования государственного имущества — с 5,3 млрд до 4,5 млрд руб.
По данным властей, объем безвозмездных поступлений увеличится с 38,5 млрд до 42,7 млрд руб., доходы от налога на имущество — с 36,9 млрд до 37,5 млрд руб. Изменения не коснулись ожидаемых поступлений от налога на доходы физических лиц (189,2 млрд руб.), от налога на совокупный доход (37,1 млрд руб.), налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами (7,1 млрд руб.), платежей при пользовании природными ресурсами (1,7 млрд руб.), государственной пошлины (932,3 млн руб.) и доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (884,2 млн руб.).
Бюджет Свердловской области изначально был утвержден с параметрами 506,9 млрд руб. по доходам и 538,9 млрд руб. по расходам. В случае одобрения корректировок траты региональной казны будут сокращены до 523,1 млрд руб., а ее дефицит снизится с 31,9 млрд до 29,9 млрд руб.
На заседании 8 декабря депутаты Заксобрания также планируют принять бюджет Свердловской области на 2027 год в третьем, окончательном чтении. Согласно внесенному в региональный парламент документу, доходы казны Среднего Урала планируются в объеме 480,5 млрд руб., расходы — в размере 526,5 млрд руб. Дефицит может составить 45,9 млрд руб. К третьему, окончательному чтению депутаты смогут скорректировать параметры документа.