По данным властей, объем безвозмездных поступлений увеличится с 38,5 млрд до 42,7 млрд руб., доходы от налога на имущество — с 36,9 млрд до 37,5 млрд руб. Изменения не коснулись ожидаемых поступлений от налога на доходы физических лиц (189,2 млрд руб.), от налога на совокупный доход (37,1 млрд руб.), налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами (7,1 млрд руб.), платежей при пользовании природными ресурсами (1,7 млрд руб.), государственной пошлины (932,3 млн руб.) и доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (884,2 млн руб.).