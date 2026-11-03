Доходы бюджета Свердловской области в 2027 году могут снизиться на 26 млрд руб.
Объем поступлений в бюджет Свердловской области на 2027 год может составить 480,5 млрд руб., что на 26,3 млрд руб. меньше ожидаемого размера доходов региональной казны на 2026 год (506,9 млрд руб.). Проект главного финансового документа Среднего Урала с соответствующим показателем постановил внести на рассмотрение в Законодательное собрание и.о. губернатора Алексей Шмыков.
По сравнению с бюджетом на 2026 год, власти ожидают увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (со 189,2 млрд руб. в 2026-м до 211,3 млрд руб. в 2027-м), акцизам (с 38,8 млрд до 39,6 млрд руб.) и налогу на совокупный доход организаций (с 37,1 млрд до 37,2 млрд руб.). Значимое снижение показателя может произойти по налогу на прибыль организаций (со 142,1 млрд до 118 млрд руб.), налогу на имущество организаций (с 36,9 млрд до 36,5 млрд руб.) и безвозмездным поступлениям (с 38,5 млрд руб. до 17,3 млрд руб.).
Согласно проекту бюджета, в свердловском правительстве ожидают и сокращения объема расходов: с 538,9 млрд руб. в 2026 году до 526,5 млрд руб. При этом дефицит региональной казны может возрасти с 31,9 млрд руб. до 45,9 млрд руб.
Ожидается, что Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит документ в первом чтении на очередном заседании 17 ноября. Проект бюджета региона депутатам представит министр финансов Среднего Урала Александр Старков. К моменту рассмотрения документа в третьем, окончательном чтении в декабре параметры по доходам и расходам могут быть скорректированы.