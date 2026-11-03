Доходы бюджета Свердловской области в 2027 году могут снизиться на 26 млрд руб.

По сравнению с бюджетом на 2026 год, власти ожидают увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (со 189,2 млрд руб. в 2026-м до 211,3 млрд руб. в 2027-м), акцизам (с 38,8 млрд до 39,6 млрд руб.) и налогу на совокупный доход организаций (с 37,1 млрд до 37,2 млрд руб.). Значимое снижение показателя может произойти по налогу на прибыль организаций (со 142,1 млрд до 118 млрд руб.), налогу на имущество организаций (с 36,9 млрд до 36,5 млрд руб.) и безвозмездным поступлениям (с 38,5 млрд руб. до 17,3 млрд руб.).