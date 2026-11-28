Главные новости за 28 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Определены сроки восстановления Крымского моста, по данному вопросу были приняты все проектные решения, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем MAX-канале.
В Краснодаре аренда «однушек» подешевела почти на 7% с начала 2026 года. Средняя ставка аренды в столице Кубани составляет 26,6 тыс. руб. в месяц.
Разработки ученых Кубанского агроуниверситета представили главе Минсельхоза РФ Оксане Лут во время совещания по реализации стратегических технологических проектов вуза.