Марат Хуснуллин: приняты проектные решения по восстановлению Крымского моста
Сроки восстановления Крымского моста определены, по данному вопросу были приняты все проектные решения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем MAX-канале.
Как заявил господин Хуснуллин, продолжается активная работа по восстановлению Крымского моста.
«Все решения проектные приняты, определены сроки [восстановления], ответственные, необходимые материалы. Полным ходом над этим работаем и занимаемся»,— сообщил он в видео, опубликованном в его MAX-канале.
Напомним, 16, 17 и 19 ноября ВСУ атаковали Крымский мост, были повреждены его конструкции. Заведено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).
Марат Хуснуллин ранее сообщал, что была повреждена «основная балка пролета», в том числе одна из арок моста. Он также отмечал, что рассматриваются два варианта восстановления Крымского моста после атак ВСУ.