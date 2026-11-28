Краснодар вошел в число российских городов, где с начала 2026 года сильнее всего снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, в столице Кубани аренда упала на 6,7% и сегодня в среднем составляет 26,6 тыс. руб. в месяц.