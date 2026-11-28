В Краснодаре аренда «однушек» подешевела почти на 7% с начала года
Средняя ставка аренды в столице Кубани составляет 26,6 тыс. руб. в месяц
Краснодар вошел в число российских городов, где с начала 2026 года сильнее всего снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, в столице Кубани аренда упала на 6,7% и сегодня в среднем составляет 26,6 тыс. руб. в месяц.
По темпам снижения Краснодар занял первое место среди крупных российских городов. Далее следуют Казань, где аренда снизилась на 6,6%, Челябинск — на 6,3%.
Как отмечает Ольга Павлинова, «однушки» стали доступнее во многих крупных городах. Однако в Москве аренда подешевела всего на 0,4%, в Нижнем Новгороде и Новосибирске арендные ставки остались практически неизменными.
В ряде городов аренда даже выросла. Существенный рост отмечается в Волгограде — 7,9%, Омске — 5,8% и Красноярске — 5,3%.
Ставки аренды двухкомнатных квартир сильнее всего снизились в Москве — на 12,7%, Санкт-Петербурге — на 8,9% и Уфе — на 7,6%. При этом в Воронеже «двушек» подорожала на 6,1%, а в Волгограде и Нижнем Новгороде — на 3,8%.
Как считает Ольга Павлинова, в среднесрочной перспективе аренда квартир продолжит дешеветь. В том числе, это касается и городов, где все еще сохраняется рост цен по сравнению с началом года.