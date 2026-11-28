Над Кубанью и другими регионами ночью 28 ноября уничтожены более 1,2 тысячи БПЛА
В течение ночи 28 ноября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1 246 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, дроны были ликвидированы в небе над Краснодарским краем, республикой Крым, над территориями Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Московского региона, Башкортостаном.