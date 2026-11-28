Научные разработки КубГАУ представили главе Минсельхоза РФ
Агаррный вуз Кубани реализует стратегические проекты в сфере агробиотехнологий и генетики
Разработки ученых Кубанского аграрного университета (КубГАУ) представили главе Минсельхоза РФ Оксане Лут во время совещания по реализации стратегических технологических проектов вуза в рамках программы «Приоритет-2030». Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе федерального аграрного ведомства.
Кубанский аграрный вуз является центром биотехнологического кластера Юга России и реализует крупные стратегические проекты в сфере агробиотехнологий и генетики, направленные на развитие инновационных решений для агропрома, отмечается в сообщении ведомства.
На базе КубГАУ работают шесть научных центров и 19 научных команд, заключено 42 лицензионных договора. К работе в проектах привлечено свыше шести тысяч студентов.
В университете ведут разработку и апробацию новых препаратов, средств защиты растений (СЗР) и технологий для животноводства. Некоторые разработки уже прошли испытания, получены патенты, ведется работа по доведению технологий до применения на практике. Кубанские ученые разработали штамм-продуцент, передача которого заказчику запланирована на 2027 год.
В аграрном ведомстве подчеркнули важность доведения решений до промышленного внедрения и продолжения курса на технологическую независимость российского агропромышленного комплекса.