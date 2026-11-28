В университете ведут разработку и апробацию новых препаратов, средств защиты растений (СЗР) и технологий для животноводства. Некоторые разработки уже прошли испытания, получены патенты, ведется работа по доведению технологий до применения на практике. Кубанские ученые разработали штамм-продуцент, передача которого заказчику запланирована на 2027 год.