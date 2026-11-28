В дежурную часть Тимашевского линейного отдела МВД России на транспорте 27 ноября в 17.00 поступила информация, что на перегоне «Каневская – Придорожная» в Каневском районе грузовой поезд наехал на мужчину, находившегося на жд-путях. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.