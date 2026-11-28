В Каневском районе пенсионер погиб под колесами грузового поезда
В дежурную часть Тимашевского линейного отдела МВД России на транспорте 27 ноября в 17.00 поступила информация, что на перегоне «Каневская – Придорожная» в Каневском районе грузовой поезд наехал на мужчину, находившегося на жд-путях. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.
На место проишествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что под грузовой поезд попал 65-летний местный житель. Полученные травмы оказались смертельными. Транспортные полицейские проводят проверку. Все обстоятельства происшествия выясняются.