Болельщики раскупили все билеты на матч «Локомотива – Кубань» со сборной России
Игра пройдет 29 ноября в краснодарском «Баскет-Холле»
За день до игры «Локомотива – Кубань» со сборной России в Краснодаре все билеты были проданы. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.
В клубе напомнили, что игра, посвященная 80-летию «железнодорожников», пройдет 29 ноября в краснодарском «Баскет-Холле», вместимость которого составляет более 7 тыс. зрителей.
Национальная сборная уже прибыла в Краснодар. В аэропорту ее встретили болельщики «Локо», а также творческие казачьи коллективы с народными танцами, песнями и караваем.
Такой же радушный прием ждал сборную и в Молодежном тренировочном центре «Локомотив-Кубань», где она будет базироваться до 30 ноября.
«Друзья, на матче в честь 80-летия нашего клуба нас ждет аншлаг! И это лучший подарок! — рассказали в пресс-службе «красно-зеленых».
Игра 29 ноября обещает стать кульминацией юбилейного для клуба 2026 года: впервые «Локомотив-Кубань» сыграет против сборной России. Также 28 ноября в Молодежном тренировочном центре пройдёт «Матч легенд», в котором примут участие звезды российского и кубанского баскетбола.