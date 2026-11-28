По трассе М-4 «Дон» до Новороссийска могут начать ездить беспилотные грузовики
Беспилотные грузовики в перспективе могут начать курсировать по трассе М-4 «Дон» до Новороссийска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления госкомпании «Автодор» по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Викторию Эркенову.
Выступая в Москве в рамках «Транспортной недели» госпожа Эркенова, назвала это направление самым перспективным для развития беспилотных грузоперевозок по федеральной автотрассе.
«Думаю, разработчики будут к нему стремиться», — отметила Виктория Эркенова отвечая на вопрос о наиболее перспективном направлении развития беспилотных грузоперевозок по трассе М-4.
По ее словам, по автомагистрали уже курсируют беспилотные легковые и грузовые автомобили. Дорожная инфраструктура трассы готова к расширению беспилотного движения. Но разработчики беспилотного автотранспорта еще должны решить целый ряд технологических задач.