Главные новости за 26 ноября. Ростов-на-Дону и область
В Ростове-на-Дону отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный на территориях, где после атак беспилотников и ракет были повреждены жилые дома и другие объекты. Решение принято после устранения последствий происшествий 25 июля и 17 сентября.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Хамидулу Япова к 20 годам колонии строгого режима. Доказано, что он принимал участие в нападении на российских военных в Чечне во время вооруженного мятежа.
Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге регионов РФ по объему ритуальных услуг с показателем 2,5 млрд руб. — наравне с Омской областью (2,5 млрд руб.). При этом донской регион показал самый быстрый рост среди всех субъектов топ-10 — 21% год к году, что вдвое выше общероссийского показателя.
Возможность работать рядом с домом остается одним из главных факторов, влияющих на решение медицинских работников продолжать работу в своей организации в Ростовской области. Так ответил 51% медиков со стажем более пяти лет. Еще 44% участников опроса назвали важным условием жилищную поддержку.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС в домах на улицах Извилистой и Еляна в Ростове-на-Дону, где давно не работает канализация: насосные станции сломаны, стоки выходят на поверхность прямо у домов. Без исправных станций живут сотни семей.
В Белой Калитве перед судом предстанет бывший командир отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД по Белокалитвинскому району. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ).