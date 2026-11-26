Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объему рынка ритуальных услуг
Объем рынка ритуальных услуг в России за январь–сентябрь 2026 года составил 105,08 млрд руб., увеличившись на 9,1% год к году. По данным Росстата, которые приводит «Коммерсантъ», лидерами стали Санкт-Петербург (10,2 млрд руб., плюс 19,1%), Москва (9,1 млрд руб., плюс 5,2%) и Московская область (8,3 млрд руб., минус 1,7% — единственный регион топ-10 с падением), подсчитал «Ъ» на основе данных Росстата.
Ростовская область заняла восьмое место с объемом 2,5 млрд руб. — наравне с Омской областью (2,5 млрд руб.). При этом донской регион показал самый быстрый рост среди всех субъектов топ-10 — 21% год к году, что вдвое выше общероссийского показателя. В пятерку лидеров вошли также Краснодарский край (5,5 млрд руб., плюс 8,5%) и Челябинская область (3,6 млрд руб., плюс 2,6%). Замыкают список Татарстан (3,5 млрд руб.), Свердловская (2,9 млрд руб.) и Пермский край (2,3 млрд руб., плюс 11,3%).
Резкий рост по Дону может объясняться как демографическим фактором — область входит в число регионов с высокой долей пожилого населения, — так и общероссийским трендом на легализацию рынка похоронных услуг, который с 2025 года переводят на контрактную основу и конкурсный отбор подрядчиков.