Ростовская область заняла восьмое место с объемом 2,5 млрд руб. — наравне с Омской областью (2,5 млрд руб.). При этом донской регион показал самый быстрый рост среди всех субъектов топ-10 — 21% год к году, что вдвое выше общероссийского показателя. В пятерку лидеров вошли также Краснодарский край (5,5 млрд руб., плюс 8,5%) и Челябинская область (3,6 млрд руб., плюс 2,6%). Замыкают список Татарстан (3,5 млрд руб.), Свердловская (2,9 млрд руб.) и Пермский край (2,3 млрд руб., плюс 11,3%).