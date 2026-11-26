В Ростове-на-Дону отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный на территориях, где после атак беспилотников и ракет были повреждены жилые дома и другие объекты. Решение принято после устранения последствий происшествий 25 июля и 17 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.