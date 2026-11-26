В Ростове отменили режим ЧС после июльской и сентябрьской атак
В Ростове-на-Дону отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный на территориях, где после атак беспилотников и ракет были повреждены жилые дома и другие объекты. Решение принято после устранения последствий происшествий 25 июля и 17 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.
Июльская атака привела к повреждению объектов в Советском и Железнодорожном районах. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 25 июля пострадали четыре человека. Осколками были повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие объекты и склады.
В результате атаки беспилотников 17 сентября получила повреждения трансформаторная подстанция. Без коммунальных услуг временно остались жители Ворошиловского, Ленинского, Кировского и Октябрьского районов. Кроме того, возник пожар, который оперативно ликвидировали. Повреждения также зафиксировали в шести частных домах и хозяйственных постройках.
По решению городской администрации режим ЧС сняли в границах улиц, где ранее был причинен ущерб.