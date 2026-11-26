В домах на Извилистой и Еляна в Ростове ввели режим ЧС из-за неисправной канализации
Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим ЧС в домах на улице Извилистой и Еляна в Ростове-на-Дону, где давно не работает канализация: насосные станции сломаны, стоки выходят на поверхность прямо у домов. Без исправных станций живут сотни семей, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Поручено также определить организацию, которая будет обслуживать станции дальше, чтобы история не повторилась. Режим ЧС действует для домов на улице Извилистой, 7, 7/2, 11/1, 13, 13/1, 13/2, 17, 17/1, 19, 21, на улице Еляна, 68 и прилегающих территориях.
Причина — очередной «бесхоз»: застройщик построил станции вместе с домами, но ни одной организации их так и не передал. Оборудование никто не обслуживал, за его ремонт никто не отвечал. Коммунальные службы лишь в экстренном режиме убирали последствия.
Введенный режим ЧС стал, по словам мэра, единственной экстренной оперативной мерой, которая позволит справиться с застарелой ситуацией: он открывает доступ к деньгам из резервного фонда города на аварийный ремонт. Специалисты восстановят четыре насосные станции, заменят восемь насосов и другое оборудование.