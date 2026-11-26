В Белой Калитве перед судом предстанет бывший командир отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД по Белокалитвинскому району. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.