Бывший командир ППС из Белой Калитвы предстанет перед судом по делу о пытках
В Белой Калитве перед судом предстанет бывший командир отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД по Белокалитвинскому району. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый вместе с другими сотрудниками отдела применил насилие к троим доставленным в полицию молодым людям, причинив им телесные повреждения. Фигуранты, как полагает следствие, рассчитывали получить признательные показания в применении насилия в отношении представителя власти.
Дело в отношении остальных участников инцидента выделено в отдельное производство. По ходатайству следователя суд отправил обвиняемого под домашний арест. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.