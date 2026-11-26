Близость к дому власти назвали главным фактором удержания медиков на Дону
Близость к дому остается главным фактором, который удерживает медицинских работников на нынешнем месте работы в Ростовской области. Так ответили 51% медиков со стажем более пяти лет, участвовавших в опросе регионального министерства здравоохранения. Жилищные меры поддержки назвали 44% респондентов. Результаты исследования, в котором приняли участие более 12 тыс. человек, содержатся в докладе министра здравоохранения Ростовской области Наири Варданяна, с ним ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно опросу, для молодых специалистов значение имеют прежде всего единовременные выплаты при трудоустройстве и жилищная поддержка. Для более опытных работников важнее возможность трудиться рядом с домом.
В министерстве отмечают, что на решение остаться в медицинской организации влияют не только финансовые стимулы. Среди нематериальных факторов также названы отношения в коллективе, режим работы, возможности профессионального развития, условия труда и система поощрений.
Данные опроса использовались при анализе мер социальной поддержки медработников и разработке кадровой политики регионального здравоохранения.