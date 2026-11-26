Действия подсудимого квалифицировали по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего). По версии обвинения, в июле 1999 года Япов вступил в «Ногайский джамаат» — вооруженную группу под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, где получил автомат и боеприпасы.