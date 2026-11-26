В Ростове участника нападения на военных в Чечне приговорили к 20 годам колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Хамидулу Япова к 20 годам колонии строгого режима. Доказано, что он принимал участие в нападении на российских военных в Чечне во время вооруженного мятежа. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Действия подсудимого квалифицировали по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего). По версии обвинения, в июле 1999 года Япов вступил в «Ногайский джамаат» — вооруженную группу под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, где получил автомат и боеприпасы.
4 октября 1999 года участники банды устроили засаду на военнослужащих Минобороны РФ в станице Червленной Шелковского района Чечни. Как установил суд, Япов неоднократно стрелял по военным из автомата. В результате нападения 15 военнослужащих погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.
После нападения Хамидула Япов скрылся вместе с другими участниками вооруженной группы и продолжил участие в банде и вооруженном мятеже до задержания правоохранительными органами. Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда, Япов был задержан 13 декабря 2024 года во Владимирской области.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что военный суд в Ростове-на-Дону признал еще двоих человек виновными в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Арслан Таушев приговорен к 23 годам лишения свободы, Расул Кошманбетов — к 24 годам. По данным ЦОС ФСБ РФ, в результате совместной работы сотрудников ФСБ России, СКР и судебных органов к уголовной ответственности привлечены уже 37 участников бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба.