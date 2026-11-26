Главные новости за 26 ноября. Кавказ
В ночь на 26 ноября Невинномысск подвергся массированной воздушной атаке. Обломки БПЛА повредили промышленные объекты, а также здания школы и университета.
Администрация Дербента объявила конкурс на строительство сооружений для защиты города от селей и паводков. Начальная цена контракта — 997,9 млн руб. Заявки принимают до 11 декабря, итоги конкурса подведут 15 декабря.
Дума Ставропольского края утвердила бюджет региона на 2027 год, проект которого подготовило краевое правительство. Крупнейшие статьи — социальная и образовательная. На социальную поддержку направят 48,3 млрд руб.: 21,5 млрд руб. — на поддержку участников СВО и их семей.
Более 900 самовольно возведенных в Дагестане многоквартирных жилых домов пройдут обследование. Жилье без грубых нарушений строительных и санитарных норм планируется вернуть в гражданский оборот.
Двое уроженцев Кабардино-Балкарии получили 13 и 15 лет лишения свободы за диверсии на объектах сотовой связи в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, за поджоги базовых станций они получали вознаграждение в криптовалюте, а общий ущерб превысил 1,2 млн руб.
Рост туристического потока на 11,5% ожидается в Карачаево-Черкесии по итогам 2026 года. За девять месяцев 2026 года республику уже посетили 2,3 млн человек (против 2,4 млн в прошлом году).