Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Невинномысске в результате атаки БПЛА ночью 26 ноября пострадали два человека. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет. Занятия в школах города сегодня проводятся в дистанционном режиме.