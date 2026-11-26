В Невинномысске обломки дронов повредили промобъекты, здания школы и университета
В ночь на 26 ноября Невинномысск подвергся массированной воздушной атаке. Обломки БПЛА повредили промышленные объекты, а также здания школы и университета, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Все системы жизнеобеспечения в городе действуют в нормальном режиме. Экстренные службы, ведомства работают на месте для устранения последствий налета, ведется обследование территории.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Невинномысске в результате атаки БПЛА ночью 26 ноября пострадали два человека. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет. Занятия в школах города сегодня проводятся в дистанционном режиме.