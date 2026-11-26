В Карачаево-Черкесии ожидается рост турпотока до 11% в 2026 году
Рост туристического потока на 11,5% ожидается в Карачаево-Черкесии по итогам 2026 года. Об этом сообщил директор АНО «Карачаево-Черкесия Туризм» Ренат Хатуаев на пресс-конференции, организованной River Rock Hotels & Resorts в Домбае.
По его данным, за девять месяцев 2026 года республику уже посетили 2,3 млн человек (против 2, 4 млн в прошлом году).
Ежегодный рост турпотока за последние пять-шесть лет составляет около 10%. Поток становится всесезонным (на межсезонье приходится до 60% поездок).
«Уже сегодня мы видим возвратных туристов», — отметил господин Хатуаев, добавив, что значительная часть гостей приезжает из Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, а также из-за пределов Северо-Кавказского федерального округа.