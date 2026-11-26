Дума Ставрополья утвердила краевой бюджет на 2027 год
Дума Ставропольского края утвердила бюджет региона на 2027 год, проект которого подготовило краевое правительство. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Крупнейшие статьи — социальная и образовательная. На социальную поддержку направят 48,3 млрд руб.: 21,5 млрд руб. — на поддержку участников СВО и их семей, почти 1,8 млрд руб. — на ежемесячные компенсации многодетным семьям, более 539 млн руб. — на выплаты для приобретения школьной и спортивной одежды, обуви и письменных принадлежностей. Образование получит 51,2 млрд руб.: завершат строительство четырех школ и трех детсадов — одного в Михайловске и двух в Кисловодске, продолжится возведение школы на 1825 мест в Ставрополе (еще 2,9 млрд руб.), почти 2 млрд руб. пойдет на капремонт и оснащение оборудованием 17 школ.
На здравоохранение заложено 37,1 млрд руб. Продолжится строительство нового корпуса краевого онкологического диспансера, новые поликлиники появятся в станице Ессентукской и поселке Горячеводском. Отдельное внимание — кадрам: продлеваются специальные выплаты медработникам государственных учреждений, оказывающим помощь вне базовой программы ОМС, сохраняется ежемесячная выплата водителям выездных бригад скорой помощи.
Дорожному фонду края достанется 22,9 млрд руб. — они пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог. Еще 6,1 млрд руб. направят на коммунальную инфраструктуру: проектирование, строительство и капремонт объектов водо- и теплоснабжения и водоотведения в Георгиевском, Советском, Арзгирском, Буденновском, Минераловодском и Предгорном округах, Кисловодске и Ставрополе.
На культуру зарезервировано почти 6 млрд руб. — на модернизацию домов культуры, библиотек, детских школ искусств и музеев, поддержку театров и сохранение памятников. Сельское хозяйство получит 2,4 млрд руб. господдержки, благоустройство — 2,2 млрд руб. В рамках последнего направления запустят новую краевую программу «Двор ветерана», адресованную семьям защитников Родины.