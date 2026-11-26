Крупнейшие статьи — социальная и образовательная. На социальную поддержку направят 48,3 млрд руб.: 21,5 млрд руб. — на поддержку участников СВО и их семей, почти 1,8 млрд руб. — на ежемесячные компенсации многодетным семьям, более 539 млн руб. — на выплаты для приобретения школьной и спортивной одежды, обуви и письменных принадлежностей. Образование получит 51,2 млрд руб.: завершат строительство четырех школ и трех детсадов — одного в Михайловске и двух в Кисловодске, продолжится возведение школы на 1825 мест в Ставрополе (еще 2,9 млрд руб.), почти 2 млрд руб. пойдет на капремонт и оснащение оборудованием 17 школ.