Власти Дагестана легализуют более 900 самовольно построенных многоквартирных домов
Более 900 самовольно возведенных в Дагестане многоквартирных жилых домов пройдут обследование. Жилье без грубых нарушений строительных и санитарных норм планируется вернуть в гражданский оборот. Об этом в рамках прямой линии сообщил глава республики Федор Щукин.
«916 или 917 многоквартирных жилых домов у нас возведены без соответствующего надлежащего оформления. Более половины из них уже заселены, то есть там уже живут люди. Это уже проблемы не просто муниципалитета или там ресурсоснабжающих организаций. Это проблемы тысяч людей, большого количества семей», — сказал господин Щукин.
Дома с грубыми нарушениями норм, признанные опасными для проживания, в оборот вводить не будут. «То, что безопасно, нужно выводить из тени и возвращать в гражданский оборот, дать возможность регистрировать право собственности, права оплачивать коммунальные услуги, распоряжаться этим жильем», — добавил глава республики.