«916 или 917 многоквартирных жилых домов у нас возведены без соответствующего надлежащего оформления. Более половины из них уже заселены, то есть там уже живут люди. Это уже проблемы не просто муниципалитета или там ресурсоснабжающих организаций. Это проблемы тысяч людей, большого количества семей», — сказал господин Щукин.