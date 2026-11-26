Городская схема инженерной защиты описывает селевые потоки со склона Джалган и предусматривает несколько уровней защиты: укрепленные селеспуски и каналы, удерживающие и регулирующие сооружения, ливневую канализацию и расчистку водоотводных каналов. В документе также отмечена сейсмичность территории в 9 баллов. Эта схема дает общий контекст проекта, но сама по себе не раскрывает точные параметры строящихся объектов.