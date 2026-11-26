На защиту Дербента от селевых потоков власти потратят 1 млрд рублей
Работы связаны с риском схода потоков со склона горы Джалган
Администрация Дербента объявила конкурс на строительство сооружений для защиты города от селей и паводков. Начальная цена контракта — 997,9 млн руб. Заявки принимают до 11 декабря, итоги конкурса подведут 15 декабря, следует из данных ЕИС.
Подрядчику дадут 400 календарных дней с даты подписания контракта. Заказчик — муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города; процедуру проводит городское управление по регулированию контрактной системы. Извещение разместили в Единой информационной системе. В проекте контракта предусмотрен аванс в размере 30%, а финансирование распределено между 2026 годом — 299,4 млн руб. — и 2027 годом — 698,5 млн руб.
Работы связаны с риском схода селевых потоков со склона горы Джалган. Над городом расположены шесть естественных лощин: во время сильных дождей по ним к застройке могут идти вода, грязь и камни. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в сентябре администрация сообщала, что проектирование завершили и готовят торги. Тогда предварительную стоимость оценивали примерно в 1 млрд руб. По словам мэра Дербента Ханлара Пашабекова, после сильного селя 2012 года защитные сооружения построили лишь на одном из шести направлений. Весенние паводки 2026 года снова показали необходимость общей системы перехвата и отвода потоков.
Закупка предусматривает один комплекс работ по инженерной защите территории. Конкурсная документация требует от участников подтвердить опыт строительства или реконструкции капитального объекта стоимостью не менее 30% начальной цены контракта — около 299,4 млн руб. Цена даст 60% оценки заявки, квалификация участника — 40%. Исполнение контракта предполагает казначейское сопровождение.
Городская схема инженерной защиты описывает селевые потоки со склона Джалган и предусматривает несколько уровней защиты: укрепленные селеспуски и каналы, удерживающие и регулирующие сооружения, ливневую канализацию и расчистку водоотводных каналов. В документе также отмечена сейсмичность территории в 9 баллов. Эта схема дает общий контекст проекта, но сама по себе не раскрывает точные параметры строящихся объектов.