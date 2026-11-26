Уроженцев Кабардино-Балкарии осудили за поджоги вышек связи в Краснодаре
Двое уроженцев Кабардино-Балкарии получили 13 и 15 лет лишения свободы за диверсии на объектах сотовой связи в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, за поджоги базовых станций они получали вознаграждение в криптовалюте, а общий ущерб превысил 1,2 млн руб.
Краснодарский краевой суд признал 26-летнего и 34-летнего подсудимых виновными в диверсии, содействии диверсионной деятельности и легализации преступных доходов. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 281.1 УК РФ и ч. 1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.
По материалам дела, в июне 2024 года один из фигурантов согласился за 25 тыс. руб. за каждый объект поджигать базовые станции сотовой связи в Краснодаре. После поджога оборудования в одном из городских поселков прекратили работу сетевые элементы других базовых станций в Краснодаре и Динском районе. Ущерб превысил 1,2 млн руб.
Затем он привлек к преступлению знакомого. Вместе они подожгли еще одну станцию, а второй участник записал происходящее на видео. Ущерб от этого эпизода составил более 44 тыс. руб.
Всего за поджоги подсудимые получили 38 тыс. руб. в криптовалюте. Деньги они обменивали на рубли и переводили на банковские карты.
Суд назначил им 13 и 15 лет лишения свободы. Первые три года осужденные должны провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, назначен штраф в размере 80 тыс. руб.