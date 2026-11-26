По материалам дела, в июне 2024 года один из фигурантов согласился за 25 тыс. руб. за каждый объект поджигать базовые станции сотовой связи в Краснодаре. После поджога оборудования в одном из городских поселков прекратили работу сетевые элементы других базовых станций в Краснодаре и Динском районе. Ущерб превысил 1,2 млн руб.