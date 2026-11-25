Главные новости за 25 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
Ленинский райсуд Воронежа приступил к рассмотрению дела о хищении почти 40 млн руб. при реконструкции Петровской набережной. На скамье подсудимых — бывшие руководители городского управления строительной политики и МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Евгений Шишкин и Александр Ким, замминистра строительства региона Виталий Жебин и предприниматель Алексей Алексеенко. Шишкин и Ким частично признали вину в превышении полномочий, остальные обвиняемые вину отрицают.
Два спектакля из Воронежа вошли в число номинантов XXXIII сезона национальной театральной премии «Золотая маска». В категории «Классический балет» представлен спектакль «Пахита» Воронежского театра оперы и балета, в номинации «Современный танец» — «Гоголь. Души» Камерного театра.
Гатчинский городской суд рассматривает дело бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в октябре 2025 года, менее чем через месяц после назначения на должность.
АО «Надежда» из Суджи стало первым резидентом свободной экономической зоны в Курской области. Правительство РФ согласовало включение компании в состав участников СЭЗ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее власти получили шесть заявок на участие в зоне. Общая стоимость представленных инвестпроектов оценивается в 22,6 млрд руб., они предусматривают создание 586 рабочих мест.
В Липецкой области потушили склады производителя средств химической защиты растений ООО «Шанс энтерпрайз» на площадке ОЭЗ «Липецк». Пожар произошел в поселке Новый Ольшанец Елецкого округа. По данным МЧС, пострадавших нет, огонь не распространился на соседние здания. Спасатели продолжают проливать и разбирать конструкции.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков усомнился в необходимости ускорять реконструкцию аэропорта «Южный» в Орле. Все дело в оперативной обстановке, хотя ранее глава региона рассчитывал завершить реконструкцию в 2027 году. Также он рассказал, что на фоне топливного кризиса местным властям предлагали построить нефтеперерабатывающий завод.
Арбитражный суд Тамбовской области принял заявление о банкротстве ООО «Стинэк» Ильи Комарова. Заявление подало ООО «ДСПМК Строй» Александра Манохина, требующее взыскать с компании 18,2 млн руб. Суд рассмотрит его обоснованность 24 декабря.