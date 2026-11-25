Номинанты представят свои постановки в рамках фестиваля. На показах будут работать члены жюри — представители профессионального сообщества. По итогам фестиваля будут определены лауреаты сезона. Их наградят на торжественной церемонии в Челябинске — Культурной столице России 2027 года. По новому положению о премии, которое действует второй сезон, лауреатом становится спектакль «как результат коллективного творческого труда». Награду получают авторы-создатели и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов.