Глава региона также добавил, что и у независимых сетей есть запас топлива: «Нашли нишу, где они его берут. Но, кажется, мне не нужно знать, где именно». По его словам, цены на таких заправках ниже, чем у федеральных сетей, но «суточный сбыт у них очень маленький». Губернатор Орловской области предположил, что такие показатели складываются «из-за опасений автомобилистов относительно некачественного топлива». Всего в регионе, по его словам, действуют 38 негосударственных АЗС.