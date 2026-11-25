Орловский губернатор: «Нам предлагали строить НПЗ, но добывать нефть негде»
На фоне топливного кризиса властям Орловской области предлагали построить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), но они отказались от этой идеи из-за того, что в регионе негде добывать нефть. Об этом 25 ноября заявил губернатор Андрей Клычков на ежегодной пресс-конференции.
Господин Клычков отметил, что не готов давать прогнозы по развитию ситуации с топливом в Орловской области. При этом сейчас сформирован максимально возможный запас, рассчитанный, по его словам, на две недели. В случае нештатной ситуации запас перераспределят.
Глава региона также добавил, что и у независимых сетей есть запас топлива: «Нашли нишу, где они его берут. Но, кажется, мне не нужно знать, где именно». По его словам, цены на таких заправках ниже, чем у федеральных сетей, но «суточный сбыт у них очень маленький». Губернатор Орловской области предположил, что такие показатели складываются «из-за опасений автомобилистов относительно некачественного топлива». Всего в регионе, по его словам, действуют 38 негосударственных АЗС.
В середине ноября Андрей Клычков сообщал, что «Газпром» полностью отменил ограничения на продажу топлива на своих заправках. При этом на АЗС «Роснефти» они сохранились.