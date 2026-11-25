Началось производство по делу о банкротстве тамбовского «Стинэка»
По информации Rusprofile, ООО «ДСПМК Строй» было зарегистрировано в Тамбовской области в феврале 2023 года и действует в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором выступает Александр Манохин, он же является единственным учредителем с долей 100%. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка компании составила 250 млн руб., увеличившись на 76,9% к предыдущему году (141,4 млн), а чистая прибыль достигла 1,1 млн руб. против 803 тыс. годом ранее.
ООО «Стинэк» работает в Тамбове с апреля 1992 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С мая 2022-го должность директора занимает Илья Комаров, он же выступает единственным учредителем с долей 100%. Уставный капитал предприятия составляет 120 тыс. руб. Финансовая картина ООО «Стинэк» в 2025 году заметно ухудшилась: выручка составила 130,8 млн руб., что на 66% ниже уровня 2024-го (388,3 млн), а также получен убыток в размере 7,1 млн руб. (против 5,1 млн руб. прибыли годом ранее). По состоянию на 1 октября 2026-го имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 88 млн руб. В отношении фирмы открыты 23 исполнительных производства на 127 млн руб.