Открытое горение ликвидировали на складах в особой экономической зоне «Липецк»
По информации ГУ МЧС по Липецкой области, было ликвидировано открытое горение складских помещений в населенном пункте Новый Ольшанец в Елецком округе. Об этом ведомство сообщило утром 25 ноября. Речь идет о возгорании в помещениях производителя средств химической защиты растений ООО «Шанс энтерпрайз» (структура воронежской ГК «Шанс») на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк».
«Огонь не перекинулся на соседние здания»,— подчеркнули в МЧС.
Пострадавших в результате происшествия нет. По данным ведомства, пожарные сейчас проливают и разбирают конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания. Ранее МЧС также опубликовало кадры пожара:
Как рассказывал «Ъ-Черноземье», о возгорании трех складов готовой продукции предприятия дежурному сообщили в 13:34. На место были отправлены 30 человек и семь единиц спецтехники. Когда они прибыли, площадь пожара уже достигала 6 тыс. кв. м. Губернатор Игорь Артамонов в своем канале в «Максе» назвал пожар «серьезным».