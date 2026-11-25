По информации ГУ МЧС по Липецкой области, было ликвидировано открытое горение складских помещений в населенном пункте Новый Ольшанец в Елецком округе. Об этом ведомство сообщило утром 25 ноября. Речь идет о возгорании в помещениях производителя средств химической защиты растений ООО «Шанс энтерпрайз» (структура воронежской ГК «Шанс») на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк».