В Воронеже начали судить обвиняемых в хищении при реконструкции набережной
Ленинский райсуд Воронежа приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении почти 40 млн руб. при реконструкции Петровской набережной. Подсудимыми стали бывший руководитель городского управления строительной политики Евгений Шишкин, экс-директор МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким, отстраненный от должности заместитель министра строительства региона Виталий Жебин и владелец ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко.
Всем четверым вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Бывших сотрудников мэрии также обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).
Как рассказал «Ъ-Черноземье» источник, на первом заседании господа Шишкин и Ким частично признали вину в превышении полномочий, отрицая корыстную заинтересованность. Господа Жебин и Алексеенко вину не признали.
По версии регионального УМВД, с ноября 2022-го по июль 2023 года участники организованной группы изготовили и подписали подложные акты выполненных работ с завышенными затратами на строительство амфитеатра на Петровской набережной. На основании этих документов из бюджета на счет подрядной организации перечислили около 45 млн руб.
Как установило следствие, амфитеатр на Адмиралтейской площади, который по контракту должен был представлять собой малую архитектурную форму, возвели как капитальное монолитное строение. По версии обвинения, это существенно удешевило работы, однако их стоимость в документах завысили. Фактическая стоимость конструкции составляла около 7,7 млн руб.
Евгения Шишкина и Александра Кима задержали и заключили под стражу летом 2025 года. В августе областной суд отклонил жалобы защиты на продление ареста. В 2026-м обоим смягчили меры пресечения. Прокуратура добилась изменения основания их увольнения на «утрату доверия». Виталия Жебина суд временно отстранил от должности.
По словам источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, в деле о растрате фигурирует еще одно неустановленное лицо из руководства городской администрации.
Под стражей из четырех подсудимых остается только Алексей Алексеенко. По данным «Ъ-Черноземье», в 2020 году он получил три года условно за преднамеренное банкротство своей компании, участвовавшей в реконструкции парка в Хохольском районе.