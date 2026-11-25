По версии регионального УМВД, с ноября 2022-го по июль 2023 года участники организованной группы изготовили и подписали подложные акты выполненных работ с завышенными затратами на строительство амфитеатра на Петровской набережной. На основании этих документов из бюджета на счет подрядной организации перечислили около 45 млн руб.