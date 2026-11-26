Вывод для скептика простой: вопрос не в том, работает ли ИИ в вашей отрасли, а в том, как сделать так, чтобы он эффективно работал у вас. Ответ — выстроить систему контроля результатов. Это значит заранее выбрать точки, где эффект действительно возникает, например время обработки заявки, долю ошибок или стоимость одной операции, и мерить их специальными инструментами: сравнением с контрольной группой без ИИ, сквозным учетом затрат на каждую задачу, регулярной проверкой качества ответов.