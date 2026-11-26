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1MIT — Массачусетский технологический институт (США), исследовательская инициатива NANDA. Доклад «The GenAI Divide: State of AI in Business 2025»; цит. по: Computing.
2MIT NANDA. Доклад «The GenAI Divide: State of AI in Business 2025»; цит. по: Computing.
3РИАМО, 3 июня 2026 года: «Каждый второй работодатель в России уже внедрил ИИ в работу», по данным всероссийского опроса «Сбер2В Аналитики» (1853 работающих респондента 18–65 лет).
4McKinsey & Company. The state of AI in 2026: On the road to ROI, 25 августа 2026 года.
5«Яков и партнеры», исследование «Искусственный интеллект в России-2025: тренды и перспективы», декабрь 2025 года; опрошены технические директора 150 крупных компаний из 16 отраслей; цит. по: Timeweb Community.
6РИАМО, 3 июня 2026 года, по данным всероссийского опроса «Сбер2В Аналитики».
"Business Guide Управление бизнесом в эпоху агентной экономики ". Приложение №35от 26.11.2026, стр. 22