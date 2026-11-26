ИИ трансформирует бизнес-процессы, но стратегия и ответственность остаются за человеком
С чего начать уже сейчас
Познакомиться с платформами для ИИ-агентов. Можно рассмотреть зарубежные решения или отечественные разработки, например GigaCowork. При выборе важно учитывать не только возможности самой платформы, но и совместимость с корпоративными системами и особенности российской ИТ-инфраструктуры.
Выбрать первую задачу с измеримым эффектом. Лучше начать с регулярного процесса, который требует много ручной работы, опирается на доступные данные и имеет понятного владельца. Например, со сбора аналитики, обработки заявок или подготовки отчетности.
Назначить ответственного за результат. Закрепить за ним конкретную цель, бюджет и необходимые полномочия. Определить, какие задачи выполняют сотрудники, а какие можно передать ИИ-агентам.
Установить границы для агентов. Заранее определить, какие действия они могут выполнять без согласования, какие требуют подтверждения человека, а какие полностью запрещены. Предусмотреть технические механизмы контроля.
Научиться измерять эффект. Зафиксировать исходные показатели до запуска, определить критерии успеха и сравнивать результаты с помощью контрольных групп или A/B-тестирования там, где это применимо. Учитывать полную стоимость работы, включая модели, инфраструктуру, проверки, исправление ошибок и время сотрудников.
Подготовить сотрудников к работе с цифровыми командами. Предоставить им ИИ-помощников, установить общие правила безопасности и научить ставить задачи агентам, распределять работу и проверять результаты.
Подготовиться к агентной экономике. Описать продукты и услуги в машиночитаемом виде, чтобы другие агенты могли находить их, сравнивать предложения и включать компоненты компании в собственные решения. Определить полномочия цифровых представителей и условия, на которых они могут взаимодействовать с внешними участниками.
"Business Guide Управление бизнесом в эпоху агентной экономики ". Приложение №35от 26.11.2026, стр. 30