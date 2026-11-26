Познакомиться с платформами для ИИ-агентов. Можно рассмотреть зарубежные решения или отечественные разработки, например GigaCowork. При выборе важно учитывать не только возможности самой платформы, но и совместимость с корпоративными системами и особенности российской ИТ-инфраструктуры.

Выбрать первую задачу с измеримым эффектом. Лучше начать с регулярного процесса, который требует много ручной работы, опирается на доступные данные и имеет понятного владельца. Например, со сбора аналитики, обработки заявок или подготовки отчетности.

Назначить ответственного за результат. Закрепить за ним конкретную цель, бюджет и необходимые полномочия. Определить, какие задачи выполняют сотрудники, а какие можно передать ИИ-агентам.

Установить границы для агентов. Заранее определить, какие действия они могут выполнять без согласования, какие требуют подтверждения человека, а какие полностью запрещены. Предусмотреть технические механизмы контроля.

Научиться измерять эффект. Зафиксировать исходные показатели до запуска, определить критерии успеха и сравнивать результаты с помощью контрольных групп или A/B-тестирования там, где это применимо. Учитывать полную стоимость работы, включая модели, инфраструктуру, проверки, исправление ошибок и время сотрудников.

Подготовить сотрудников к работе с цифровыми командами. Предоставить им ИИ-помощников, установить общие правила безопасности и научить ставить задачи агентам, распределять работу и проверять результаты.