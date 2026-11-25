Правительство РФ согласовало включение АО «Надежда» из Суджи в состав участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Курской области, расширенной в этом году на всю территорию региона. Компания стала первым резидентом СЭЗ в области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе прямой линии с жителями региона.