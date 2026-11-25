В Курской свободной экономзоне появился первый резидент
Правительство РФ согласовало включение АО «Надежда» из Суджи в состав участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Курской области, расширенной в этом году на всю территорию региона. Компания стала первым резидентом СЭЗ в области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе прямой линии с жителями региона.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце прошлой недели, всего было подано шесть заявок на включение в СЭЗ. Все инвестпроекты оцениваются в общую сумму 22,6 млрд руб. Они подразумевают создание 586 новых рабочих мест.
Власти поясняли, что речь идет именно о новых проектах и производствах, которые заходят не в приграничные районы, а в другие муниципальные образования Курской области — такая возможность была дана в соответствии с постановлением правительства РФ в августе этого года. Параметры самих проектов не озвучивались.
В мае «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что проект мясоперерабатывающего комплекса в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области АО «Надежда» подорожал до 2,8 млрд руб. В январе этого года сообщалось, что предприятие планирует вложить 2,5 млрд руб.
Компания потеряла большую часть активов после вторжения ВСУ и частично получила компенсацию. Возведение мясоперерабатывающего комплекса рассматривалось за счет кредитов Россельхозбанка. Запустить предприятие предполагается до конца 2026 года.