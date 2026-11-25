Бывшего зампрокурора Белгородской области судят за взятку в Ленобласти
Гатчинский городской суд Ленинградской области рассматривает уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Недавно суд продлил ему срок содержания под стражей, сообщил «Ъ».
Господина Смирнова задержали в октябре 2025 года — менее чем через месяц после назначения на должность заместителя прокурора Белгородской области. В региональной прокуратуре тогда подтвердили, что он подозревается в коррупционном преступлении, и сообщили об увольнении из органов прокуратуры.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», до назначения в Белгородскую область Дмитрий Смирнов занимал должность Всеволожского городского прокурора Ленинградской области.
По версии следствия, в 2023 году господин Смирнов получил 500 тыс. руб. наличными и около 1 млн руб. в виде оплаты установки сантехнического оборудования в своем доме. Вознаграждение предназначалось за бездействие по делу о выводе из муниципальной собственности земельного участка площадью почти 4 га в поселке имени Морозова. Его продали по начальной цене 30 млн руб., тогда как рыночную стоимость оценили примерно в 57 млн руб.
Показания на бывшего прокурора дали экс-заместитель главы Всеволожского района Алексей Кондрашин и бывший глава администрации Морозовского городского поселения Денис Крайнов. Они признали вину в растрате и получили условные сроки. По данным «Ъ», в рамках сделки со следствием чиновники рассказали о передаче денег и оплате сантехнических работ.
Дмитрий Смирнов вину не признает. Его адвокатам не удалось добиться смягчения меры пресечения.