По версии следствия, в 2023 году господин Смирнов получил 500 тыс. руб. наличными и около 1 млн руб. в виде оплаты установки сантехнического оборудования в своем доме. Вознаграждение предназначалось за бездействие по делу о выводе из муниципальной собственности земельного участка площадью почти 4 га в поселке имени Морозова. Его продали по начальной цене 30 млн руб., тогда как рыночную стоимость оценили примерно в 57 млн руб.