Необходимо указывать не только возможности самого агента, но и то, от имени какой организации он действует, какие задачи может выполнять и как с ним взаимодействовать. Эти сведения должны быть доступны для проверки. Тогда агенты смогут сравнивать предложения разных поставщиков и выбирать подходящие. Преимущество получат компании, чьи услуги и цифровых представителей проще найти, понять и безопасно использовать.