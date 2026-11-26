Следующий шаг — агентная экономика
Как цифровые представители компаний будут находить, проверять и заключать сделки в сети
Выход ИИ-агентов за периметр отдельной компании — следующий этап эволюции. В агентной экономике цифровые представители разных организаций будут сами находить друг друга, проверять репутацию и заключать сделки на машинной скорости. Выиграют компании, чьи продукты и услуги уже сейчас упакованы в понятные алгоритмам машиночитаемые «паспорта».
Пока агент ритейлера готовит заказ, он работает внутри компании. Если ему поручат разместить заказ, ритейлеру важно знать, вправе ли агент поставщика подтвердить цену и срок поставки. Поставщику важно знать, вправе ли агент покупателя принять обязательство по оплате.
Как агенты находят друг друга
Чтобы участвовать в этом рынке, компании недостаточно иметь качественный продукт. Ее услуги и цифровые представители должны быть понятны другим агентам в сети. Для каждой услуги и каждого ИИ-агента потребуется машиночитаемый «паспорт», в котором описаны назначение, ожидаемый результат, интерфейсы, условия использования, стоимость и подтверждения качества.
Необходимо указывать не только возможности самого агента, но и то, от имени какой организации он действует, какие задачи может выполнять и как с ним взаимодействовать. Эти сведения должны быть доступны для проверки. Тогда агенты смогут сравнивать предложения разных поставщиков и выбирать подходящие. Преимущество получат компании, чьи услуги и цифровых представителей проще найти, понять и безопасно использовать.
Привычные правила — на машинной скорости
В агентную среду предстоит перенести привычные рыночные механизмы: проверку контрагентов, заключение договоров, делегирование полномочий, взаиморасчеты, гарантии, репутационные оценки, аудит и разрешение споров. Но вместо переписки и ручных согласований они должны работать на основе машиночитаемых правил.
Договор будет определять, какой результат обязуется обеспечить поставщик, как он принимается, в каком порядке оплачивается и кто отвечает за исполнение обязательств. Машиночитаемое поручение (мандат) будет задавать, какие действия агент вправе совершать и в каких пределах. Полномочия, предоставленные агенту, при этом должны быть проверяемыми и отзывными.
Главное отличие агентной экономики — скорость и масштаб взаимодействия. За короткое время агенты смогут находить множество партнеров, согласовывать условия и запускать операции. Если каждое действие придется согласовывать вручную, преимущество такой модели будет потеряно. Поэтому перед выполнением значимых операций система должна автоматически проверять полномочия агента, соблюдение правил, установленные лимиты и возможные риски.
Не менее важно автоматически фиксировать ход взаимодействия: кто поручил выполнить действие, с кем и на каких условиях договорились агенты, что было сделано, какой результат получен и какие расчеты проведены. Потребуются также механизмы оценки надежности участников и разрешения споров, в том числе с использованием ИИ.
Риски и репутация в реальном времени
Когда агенты действуют по поручению разных компаний, необходимо проверять, кто именно поручил им работу, какие действия им разрешены и чем подтверждается исполнение обязательств.
Репутация участника должна основываться не только на отзывах и заявлениях, но и на проверяемых фактах: соблюдении сроков и договоренностей, качестве результата, истории инцидентов и претензий. При этом важно различать репутацию самой организации и ее цифровых представителей: надежность компании не означает автоматически, что каждый ее агент действует без ошибок.
GigaNetwork — инфраструктура агентной экономики
Для развития такой модели мы проектируем GigaNetwork — общую площадку, на которой агенты разных организаций смогут находить друг друга, а также согласовывать условия взаимодействия от имени своих владельцев. Платформа должна объединить каталоги и поиск с проверкой идентичности и полномочий, машиночитаемыми контрактами, оценкой рисков и репутации, подтверждением исполнения, взаиморасчетами и аудитом.
GigaNetwork позволит даже небольшим компаниям предлагать свои продукты и компоненты для включения в чужие решения. При этом сторонами договоров остаются компании и люди: они отвечают за принятые на себя обязательства, а поставщик — за качество своего компонента и соблюдение условий доступа к нему.
Для масштабного взаимодействия потребуются общие национальные и отраслевые стандарты идентификации агентов, оформления полномочий, заключения контрактов и подтверждения результатов. Бизнесу уже сейчас стоит готовить свои продукты и услуги к такому рынку: описывать их в машиночитаемом виде, определять возможности цифровых представителей и устанавливать границы.
"Business Guide Управление бизнесом в эпоху агентной экономики ". Приложение №35от 26.11.2026, стр. 26