Как начать переход и научиться непрерывно меняться
Как выбрать первый процесс для пилота, ограничить риски и масштабировать опыт
Невозможно, да и не нужно, переходить к массовому использованию автономных ИИ-агентов за один день. Внедрение лучше начинать с одного ограниченного направления, где можно быстро проверить гипотезу, измерить бизнес-эффект и отладить правила безопасности. Успешная трансформация складывается из шести последовательных шагов.
Перейти к массовому использованию ИИ-агентов за один шаг невозможно. Начинать следует с ограниченного направления, на котором можно проверить новый способ организации работы, измерить его эффект и затем распространить успешный опыт на другие процессы.
При этом важно не упустить стратегическую цель. Речь не о передаче ИИ отдельных операций, а о способности компании быстрее создавать ценность для клиента. Поэтому даже первый, небольшой проект должен решать значимую бизнес-задачу и давать измеримый результат.
Шаг 1. Выбрать первую задачу
Начать лучше с действующей команды, которая хорошо знает свой продукт и отвечает за конкретный бизнес-результат. Первая задача должна быть достаточно значимой, чтобы ее решение принесло ощутимую пользу, но при этом достаточно ограниченной, чтобы компания могла контролировать риски.
При выборе стоит оценить несколько факторов: как часто возникает такая задача, сколько ручной работы она требует, доступны ли необходимые данные, можно ли измерить результат и есть ли руководитель, готовый за него отвечать. Важно также учитывать стоимость возможной ошибки и количество зависимостей от других подразделений.
Например, ритейлер может начать с одной товарной категории. ИИ-агенты будут анализировать спрос, предлагать изменения ассортимента, готовить решения по закупкам и отслеживать их результаты. Владелец категории сохранит ответственность за продажи, прибыльность и качество обслуживания, но сможет быстрее принимать решения и адаптировать предложение к изменениям спроса.
Шаг 2. Подготовить данные и знания
Одного доступа к корпоративным системам недостаточно. ИИ-агенту необходимо понимать, какие сведения можно использовать, насколько они достоверны и что означают в контексте конкретной задачи.
Для этого нужно определить, где хранятся необходимые данные, кто за них отвечает, насколько они полны и актуальны. Важно также согласовать и описать общие понятия: что компания считает клиентом, заказом, результатом или успешным исполнением. Иначе агенты разных подразделений могут по-разному интерпретировать одну и ту же ситуацию.
Не менее важны знания сотрудников. Значительная часть корпоративной экспертизы существует в форме практического опыта: на что специалист обращает внимание, какие исключения учитывает, почему выбирает одно решение вместо другого. Эти знания необходимо сделать доступными цифровой команде, предусмотрев ограничения на их использование.
Не нужно заранее приводить в идеальное состояние все данные компании. Для первого запуска достаточно подготовить сведения, знания и инструменты, необходимые для выбранного сценария, и обеспечить их качество.
Шаг 3. Назначить ответственных и определить роли
У первого проекта должен быть руководитель, отвечающий за бизнес-результат. Ему необходимо предоставить ресурсы и полномочия, достаточные для достижения поставленной цели.
Затем следует распределить роли между сотрудниками и ИИ-агентами: кто ставит задачи, кто выполняет операции, кто проверяет качество, кто принимает результат и кому передаются вопросы, выходящие за установленные границы.
Одновременно нужно определить полномочия цифровой команды. Какие изменения она может вносить сама? В каких вопросах зависит от других подразделений? Какие решения регулируются общекорпоративными правилами и требуют отдельного согласования?
Для запуска не обязательно менять всю организационную структуру. Но команде необходимо предоставить возможность принимать решения и нести за них ответственность. Если каждое действие по-прежнему требует согласований между несколькими подразделениями, ИИ сможет ускорить подготовку документов, но не сократит время принятия решений.
Шаг 4. Провести ограниченный запуск
Первый запуск следует проводить в управляемых пределах: на отдельной категории клиентов, одном продукте или ограниченном объеме операций.
Независимость агентов нужно расширять постепенно. Еще до начала работы следует определить, какие результаты позволят увеличить их полномочия, при каких отклонениях потребуется вмешательство человека и в каких случаях работу необходимо остановить.
Шаг 5. Проверить результат
Эффективность перехода нельзя оценивать количеством внедренных агентов или выполненных ими операций. Важно понять, что изменилось для клиента и бизнеса.
Для этого еще до запуска необходимо зафиксировать исходные показатели, а после — сравнить с ними достигнутые результаты. Насколько быстрее компания выводит на рынок новые продукты? Улучшилось ли качество предложения? Сократились ли расходы и время согласований? Какую часть задач команда теперь выполняет самостоятельно?
Отдельно нужно оценить качество и надежность агентов, соблюдение ими установленных полномочий и способность справляться с нестандартными ситуациями. При этом важно проверять фактические результаты, а не только отчеты цифровой команды об успешном выполнении задач.
Экономический эффект следует считать с учетом всех затрат: на модели, инструменты, инфраструктуру, проверки, исправление ошибок и участие сотрудников.
Шаг 6. Тиражировать решения и закрепить непрерывное развитие
Решения, доказавшие свою эффективность, можно распространять на другие направления бизнеса. При этом важно переносить не только готовых агентов, но и накопленные знания, проверенные навыки, инструменты, настройки, правила и критерии качества.
71% опрошенных крупных российских компаний использует генеративный ИИ хотя бы в одной бизнес-функции. По данным совместного исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» и «Яндекса», за год показатель вырос на 17 процентных пунктов.
Согласно исследованию «ФинЭкспертизы» на основе данных Росстата за 2025 год (опубликовано 28.10.2026), чаще всего ИИ применяют в маркетинге и продажах (52,8%), управлении персоналом (51,1%), а также в производстве продукции и оказании услуг (48,4%)
Каждое успешное внедрение создает основу для следующих проектов. Новому подразделению уже не нужно заново решать задачи, с которыми компания сталкивалась раньше: оно может использовать готовые компоненты, адаптируя их к собственным данным, полномочиям и условиям работы.
Однако тиражирование не означает, что трансформация компании завершена. Компании необходимо постоянно использовать обратную связь для развития своих возможностей.
Меняться должна не только технология, но и сам бизнес. Новые потребности клиентов, действия конкурентов и развитие ИИ требуют регулярно пересматривать бизнес-модель, распределение ответственности между командами и инвестиционные приоритеты. Одни направления следует развивать быстрее, другие — перестраивать или закрывать. Способность к таким изменениям становится частью повседневного управления.
"Business Guide Управление бизнесом в эпоху агентной экономики ". Приложение №35от 26.11.2026, стр. 18