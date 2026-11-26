При выборе стоит оценить несколько факторов: как часто возникает такая задача, сколько ручной работы она требует, доступны ли необходимые данные, можно ли измерить результат и есть ли руководитель, готовый за него отвечать. Важно также учитывать стоимость возможной ошибки и количество зависимостей от других подразделений.