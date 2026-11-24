Главные новости за 24 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»
Центральный районный суд Воронежа признал бывшего заместителя министра предпринимательства региона Александра Кукина виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), назначив ему два года колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Также под стражу взяли бизнесмена Евгения Ягодкина: за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) он получил два года лишения свободы и штраф 500 тыс. руб. Двое других фигурантов избежали реального заключения: экс-чиновнице Нелли Овчаренко, также признанной виновной в злоупотреблениях, исполнение двухлетнего срока отсрочили до 14-летия ребенка, а руководителю базы отдыха Николаю Стрыгину за хищение назначили два года условно.
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию столичного ООО «Феста стройгрупп» Сергея Потапова в споре со структурой воронежской строительной ГК «Выбор» экс-депутата областной думы Александра Цыбаня — ООО СЗ «Выбор-Столица». Инстанция оставила без изменений решение первой инстанции в Москве, которая из заявленных девелопером 223 млн взыскала с подрядчика лишь 5 млн руб. неустойки. Разбирательство касалось прокладки наружных сетей к жилым домам в Троицке по договору от февраля 2024 года на сумму 271,8 млн руб.
По результатам первого конкурса 2027 года Президентского фонда культурных инициатив гранты получат 33 проекта из Белгородской области. Регион оказался в топ-3 страны по числу поддержанных заявок наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Общий объем выделенных средств составил 73,3 млн руб.
На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» произошел крупный пожар в складских помещениях, обошлось без пострадавших. По информации источника «Ъ-Черноземье» во властных структурах региона, огонь вспыхнул на объектах производителя химической защиты растений ООО «Шанс энтерпрайз», входящего в воронежскую ГК «Шанс».
В рамках дела о банкротстве курского сельхозпроизводителя ООО «Правда» на торги выставили права требования к четырем должникам совокупной начальной стоимостью 143,2 млн руб. Шаг аукциона определен в 7,2 млн, сумма задатка — 1,4 млн руб. Прием заявок завершится 25 декабря, а проведение аукциона запланировано на 28 декабря.
Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» расторгло контракт на достройку многопрофильного медцентра Орловской областной клинической больницы (известного как «Титаник») с подмосковным ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Решение принято на фоне банкротства «Стрелы», ее учредителя, а также экс-руководителя казенного учреждения Александра Ященко.
В Ленинский райсуд Тамбова поступило уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Топ-менеджеру инкриминируют неуплату НДС и налога на прибыль организации более чем на 196 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет колонии). В ходе расследования фигурант возместил в бюджет свыше 153 млн руб. ущерба. Оставшуюся сумму недоимки прокуратура намерена взыскать через иск.