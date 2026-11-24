После получения иска от структуры ГК «Выбор» ООО «Феста стройгрупп» подало в Арбитражный суд Москвы встречное заявление о взыскании 153,4 млн руб. по тому же договору (110,7 млн руб. основного долга, 6,2 млн руб. неустойки и 36,5 млн руб. убытков). Суд отказал компании в требовании наложить на «Выбор-Столицу» обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и имущества, признав доводы истца необоснованными. В феврале 2026 года производство по этому делу было приостановлено до решения по первому иску.