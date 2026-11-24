Воронежская ГК «Выбор» не добилась взыскания 223 млн рублей с московской фирмы
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО СЗ «Выбор-Столица» (структура воронежской ГК «Выбор» экс-депутата облдумы Александра Цыбаня) к московскому ООО «Феста стройгрупп» Сергея Потапова по спору на 223 млн руб. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции о взыскании с ответчика 5 млн руб. неустойки из заявленных требований. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Спор касается наружных инженерных сетей жилых домов в Троицке, административно входящем в Москву. Договор на эти работы стороны заключили в феврале 2024 года, их стоимость составляла 271,8 млн руб. В ноябре 2024 года структура ГК «Выбор» потребовала вернуть 200,7 млн руб. якобы неотработанного аванса, взыскать 20,8 млн руб. неустойки и 1,7 млн руб. процентов. Арбитражный суд Москвы в июне принял экспертизу, оценившую качественно выполненные подрядчиком работы в 285,6 млн руб., из-за чего оснований для возврата аванса не было установлено.
Кассационная жалоба на оба решения пока не поступала.
После получения иска от структуры ГК «Выбор» ООО «Феста стройгрупп» подало в Арбитражный суд Москвы встречное заявление о взыскании 153,4 млн руб. по тому же договору (110,7 млн руб. основного долга, 6,2 млн руб. неустойки и 36,5 млн руб. убытков). Суд отказал компании в требовании наложить на «Выбор-Столицу» обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и имущества, признав доводы истца необоснованными. В феврале 2026 года производство по этому делу было приостановлено до решения по первому иску.