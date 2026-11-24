Белгородские инициативы предусматривают проведение спектаклей и фестивалей, а также создание арт-пространств и творческих мастерских. Больше всего победителей — в Новооскольском округе: семь проектов. Среди них — постановка «Летучий корабль» с оркестром русских народных инструментов, арт-пространство «Театральный перекресток», спектакль о героях нашего времени и фестиваль к юбилею композитора Александра Зацепина.