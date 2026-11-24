Президентский фонд выделит 73 млн рублей на белгородские спектакли и фестивали
Белгородские инициативы предусматривают проведение спектаклей и фестивалей, а также создание арт-пространств и творческих мастерских. Больше всего победителей — в Новооскольском округе: семь проектов. Среди них — постановка «Летучий корабль» с оркестром русских народных инструментов, арт-пространство «Театральный перекресток», спектакль о героях нашего времени и фестиваль к юбилею композитора Александра Зацепина.
Еще четыре проекта получили поддержку в Старооскольском горокруге и столько же — в Валуйском округе. Три победившие заявки поступили из Губкинского округа. В числе муниципалитетов, чьи инициативы также прошли отбор,— Белгородский, Прохоровский, Волоконовский, Алексеевский, Борисовский, Вейделевский, Ракитянский, Ровеньский, Чернянский и Яковлевский округа, а также Белгород.