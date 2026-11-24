По версии следствия, господин Зудин умышленно включал заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами в налоговые декларации по НДС, а также в декларации по налогу на прибыль, указывая в них недостоверные данные о приобретении товаров и услуг. В результате необоснованного применения налоговых вычетов, а также увеличения объема произведенных расходов, уменьшающих сумму доходов, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль за 2022 год.