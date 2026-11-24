Тамбовского дорожника Романа Зудина обвинили в неуплате налогов на 196 млн рублей
Ленинский районный суд города Тамбова рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина, которого обвиняют в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль организаций на общую сумму свыше 196 млн руб. Об этом 24 ноября сообщили в областной прокуратуре и региональном СУ СК.
По версии следствия, господин Зудин умышленно включал заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами в налоговые декларации по НДС, а также в декларации по налогу на прибыль, указывая в них недостоверные данные о приобретении товаров и услуг. В результате необоснованного применения налоговых вычетов, а также увеличения объема произведенных расходов, уменьшающих сумму доходов, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль за 2022 год.
Действия обвиняемого квалифицировали по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). В ходе расследования Романом Зудиным возмещен ущерб на сумму свыше 153 млн руб. Для взыскания оставшейся суммы прокуратура предъявила иск.
«В целях обеспечения возмещения оставшейся суммы налоговой недоимки по ходатайству следствия наложен арест на имущество фирмы и обвиняемого»,— уточнили в СУ СК по Тамбовской области.
В начале октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в отношении Романа Зудина Октябрьский районный суд Тамбова рассматривает уголовное дело о хищении более 230 млн руб. при капитальном ремонте участка автодороги. В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения госконтракта по капремонту дороги в 2021–2022 годах.