Склады производителя химзащиты растений загорелись в особой экономзоне «Липецк»
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На елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» загорелись склады предприятия. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем канале в «Максе», назвав пожар серьезным. По данным источника «Ъ-Черноземье» в региональной власти, возгорание началось в помещениях производителя химической защиты растений ООО «Шанс энтерпрайз» (структура воронежской ГК «Шанс»).
В региональном главке МЧС сообщили, что в 13:34 дежурному сообщили о загорании трех складов готовой продукции предприятия. На место были отправлены 30 спасателей и семь единиц спецтехники. Когда они прибыли на место, площадь пожара составила 6 тыс. кв. м. При этом угрозы дальнейшего распространения нет.
Игорь Артамонов уточнил, что сотрудники МЧС и экстренные службы продолжают ликвидацию возгорания. В правительстве региона добавили, что министерство экологии и природных ресурсов региона направляет на место пожара передвижную эколабораторию. Специалисты проведут замеры и проанализируют состояние атмосферного воздуха в районе возгорания.
Причина происшествия устанавливается.
По данным Rusprofile, ООО «Шанс Энтерпрайз» было зарегистрировано на елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» в 2017 году. Основной вид деятельности — производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Уставный капитал — 3,6 млрд руб. 68,07% компании принадлежит Ругии Кадашовой, 31,93% — Абдусаламу Джавадову. Генеральный директор — Владимир Коватев. 2025 год компания закончила с выручкой 11 млрд руб. (-1% по сравнению с 2024 годом) и чистой прибылью 2,1 млрд руб. (-10%).
UPD: пожар на складах локализован, сообщили в правительстве региона.