В региональном главке МЧС сообщили, что в 13:34 дежурному сообщили о загорании трех складов готовой продукции предприятия. На место были отправлены 30 спасателей и семь единиц спецтехники. Когда они прибыли на место, площадь пожара составила 6 тыс. кв. м. При этом угрозы дальнейшего распространения нет.