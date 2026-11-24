Экс-замминистра предпринимательства Воронежской области получил два года колонии
Центральный райсуд Воронежа признал бывшего заместителя министра предпринимательства региона Александра Кукина виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ему назначено два года колонии общего режима. После оглашения приговора он был взят под стражу, рассказали «Ъ-Черноземье» в суде.
Также под стражу был взят предприниматель Евгений Ягодкин, получивший два года и штраф в 500 тыс. за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На свободе остались бывшая чиновница Нелли Овчаренко, признанная виновной в злоупотреблениях, и директор базы отдыха Николай Стрыгин, осужденный за хищение. Овчаренко приговорена к двум годам колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет, а Стрыгин — к двум годам условно.
Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по региону, в его основу легли материалы УФСБ. По версии следствия, в 2023 году владелец базы отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе Евгений Ягодкин решил незаконно получить на свой проект два гранта по 10 млн руб., тогда как в действительности мог рассчитывать только на один. Вторую субсидию он оформил на свою супругу. Знакомый с предпринимателем Александр Кукин, как считает следствие, хотел улучшить показатели по службе и поддержал его идею, обязав свою подчиненную Нелли Овчаренко принять две заявки. В итоге база отдыха «Мадагаскар» получила два гранта.
В 2024 году чиновники обнаружили нарушения при исполнении грантов. Часть работ по благоустройству не была исполнена, однако сотрудники министерства скрыли эти факты. С помощью директора турбазы были изготовлены фиктивные документы, свидетельствующие о якобы выполненных работах и достижении результатов гранта. Ущерб следствие оценило в 10 млн руб. На стадии предварительного расследования он был полностью возмещен.
Кукина задержали в феврале прошлого года. Тогда он был заключен под стражу. Через полгода его отпустили под домашний арест. В начале 2026-го меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Евгения Ягодкина заключили в СИЗО в мае прошлого года, а в ноябре также отпустили под домашний арест. Сначала им обоим вменялось мошенничество, но потом экс-чиновнику было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.