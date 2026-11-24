Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по региону, в его основу легли материалы УФСБ. По версии следствия, в 2023 году владелец базы отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе Евгений Ягодкин решил незаконно получить на свой проект два гранта по 10 млн руб., тогда как в действительности мог рассчитывать только на один. Вторую субсидию он оформил на свою супругу. Знакомый с предпринимателем Александр Кукин, как считает следствие, хотел улучшить показатели по службе и поддержал его идею, обязав свою подчиненную Нелли Овчаренко принять две заявки. В итоге база отдыха «Мадагаскар» получила два гранта.